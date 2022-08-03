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"Линия фронта около 1300 км, Украине нужно большее вооружения" — Арестович

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"Линия фронта около 1300 км, Украине нужно большее вооружения" — Арестович

Скриншот с видео

Арестович подчеркнул, что партнеры Украины должны увеличивать поставки вооружения.

Украине катастрофически не хватает тяжелого вооружения. ВСУ приходится вести войну с линией фронта около 1300 км, и всего более 2600 км границы, которую нужно обезопасить.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пишет издание Rzeczpospolita.

"Для полноценного и эффективного наступления нам не хватает тяжелой техники. Нужно понимать, что это не локальная война – это самая большая континентальная война с 1945 года. А с таким количеством оружия мы не справимся", – заявил он.

Напомним, Арестович рассказал, как ВСУ очищают юг Украины от российских оккупантов.

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