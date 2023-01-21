Линия фронта приближается к Кременной: оккупанты устилают минные поля своими военными

Возле Кременной в Луганской области продолжаются тяжелые бои. В то же время, украинские защитники продолжают двигаться, поэтому линия фронта приближается к городу.

Оккупанты заминировали всю захваченную территорию Луганщины. Это препятствует украинским военным действовать быстро. Поэтому ВСУ медленно, но уверенно приближаются к Кременной.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала FreeДом.

По его словам, вражеское минирование территорий сегодня для ВСУ является самой большой проблемой. Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям. Их телами оккупанты прокладывают себе дорогу, а погибших оставляют умирать на поле боя. Речь идет, в частности, не только о кадровых военных, но и о "вагнеровцах".

Кроме того, россияне постоянно перебрасывают туда дополнительные резервы, понимая, что линия фронта приближается к Кременной. Лисичанский НПЗ россияне используют в качестве плацдарма.

По словам Гайдая, на разминирование Луганщины после деоккупации уйдет более 10 лет.

"Впрочем, работы по восстановлению мы начнем сразу — все службы ждут команды украинских военных", — отметил Гайдай.

Напомним, британская разведка назвала три направления самых активных боев на фронте. Так, в последние дни активные боевые действия продолжаются вблизи Кременной, Бахмута и в Запорожской области.

Читайте также: