Линия фронта в 2 километрах от Купянска: более 900 человек отказываются эвакуироваться

В двух километрах от города Купянск Харьковской области находится линия фронта. Ситуация в Купянской громаде сложная.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Беседин.

"Ситуация в Купянской громаде сложная, поскольку армия РФ не прекращает обстреливать ее из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также атаковать управляемыми авиационными бомбами и FPV-дронами логистические пути поставки", — сказал он.

Беседин указал, что на левобережной части громады до сих пор проживает 900 жителей — это в основном пожилые люди, которые отказываются от эвакуации.

"На левобережье ситуация критическая уже более трех месяцев, там нет ни света, ни газа, ни водоснабжения, никаких социальных услуг, магазинов, аптек", — добавил он.

Напомним:

Наступление в районе Купянска российская армия начала еще год назад. Настойчивые попытки пробиться в город или вытеснить украинцев с левого берега Оскола не были успешными, но до сих пор продолжаются.

Однако в октябре 2024 года российская армия смогла разрезать на две части украинский плацдарм на этом берегу. Двигаясь от села Песчаное, она вышла к берегу Оскола в районе сел Кругляковка и Колесниковка.

Понеся большие потери во время этой наступательной операции, армия РФ, тем не менее, смогла оккупировать оба этих населенных пункта и перерезать дорогу Купянск – Боровая. Россияне пытаются расширить зону контроля на этом участке и продолжают попытки свернуть украинскую оборону на левом берегу Оскола.

По данным украинского аналитического центра DeepState, российские вооруженные силы 24 ноября 2024 года смогли пересечь реку Оскол на Харьковщине и захватить позиции ВСУ на противоположном берегу. Если россияне создадут здесь плацдарм, это может угрожать обороне Купянска.

Напомним, российская террористическая армия ударила управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области, попав в жилую пятиэтажку.

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