Линия столкновения достаточно подвижна: Гуменюк сообщила, продвигается ли враг возле Роботино

Общее количество российских войск в этом направлении не увеличивается. В то же время, военных оттуда отправляют на Херсонское направление.

Вблизи села Роботино на Запорожском направлении ситуация динамичная, что является нормальным развитием боевых действий.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказала руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она прокомментировала ситуацию в селе Вербовое в направлении Роботино, отметив, что на таких открытых поверхностях, как этот регион, линия столкновения достаточно подвижна, и смена позиций может происходить даже в течение суток – на несколько метров, несколько десятков метров.

"Но это не критично, это нормальное развитие боевых событий. Мы можем говорить о том, что враг не прекращает там штурмовать, враг продолжает давить, имеет количественное преимущество и использует опять-таки "мясные" штурмы. Снова основная форма давления здесь — это группы количеством в отделение, сосредоточенные по разным направлениям и направленные на наши позиции", – отметила Гуменюк.

Вблизи Роботино, по ее словам, россияне активно используют контрбатарейную борьбу, в частности, артиллерию и дроны. За прошедшие сутки в этом районе враг шесть раз штурмовал позиции ВСУ, но украинские силы отразили эти попытки.

В российской армии возникла сложная ситуация и в Херсонской области. Там им тяжело собирать группы для проведения штурмовых действий.

"Именно поэтому они используют этот момент как ротацию, перемещая подразделения, неосведомленные в ситуации, на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды. Этот процесс мы наблюдаем уже достаточно давно, но общее количество войск группировки "Днепр" не меняется и продолжает быть в принципе в отминусование с нашей стороны. Но, конечно, еще наносить и наносить нам эти минусы", – отметила Гуменюк.

За предыдущие сутки Генеральный штаб ВСУ зафиксировал шесть атак на позиции украинских военных на Ореховском направлении, в том числе возле Роботино.

Читайте также: