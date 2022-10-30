"Линия Вагнера": обнародованы спутниковые снимки новых укреплений оккупантов на востоке

По заявлениям российских пропагандистов, это "вторая линия обороны" на случай, если украинцы попытаются прорваться в этом районе.

Возле оккупированного Россией города Горское на востоке Украины группа российских оккупантов построила почти двухкилометровое противотанковое укрепление.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar Technologies, сообщает CNN.

Укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, не дадут машинам и танкам ВСУ двигаться на оккупированный восток Украины. За противотанковыми укреплениями расположена большая траншея.

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Дополнительные спутниковые снимки Европейского космического агентства показывают, что копание траншеи происходило в два этапа: первую часть траншеи копали с 25 сентября; второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

Два российских СМИ сообщили об укреплении, которое они назвали "линией Вагнера", имея в виду группу российских наемников ЧВК Вагнера. По заявлениям российских пропагандистов, это "вторая линия обороны" на случай, если украинцы попытаются прорваться в этом районе.

Как отмечает УНИАН, укрепление действительно может помочь защититься от лобовой атаки, но ничто не мешает украинским военным просто обойти укрепления, которые протянулись всего на 1,6 километра.

Российский таблоид РИА/ФАН опубликовал в среду карту, на которой утверждается, что группа Вагнера будет продолжать строить свою "линию" до тех пор, пока она не протянется восточнее российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска.

На дополнительных спутниковых снимках, рассмотренных CNN, не было видно никаких других построек вдоль предполагаемого пути "линии Вагнера".

Напомним, бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали группу боевиков, в том числе заместителя начальника штаба ЧВК Вагнера. Командир спецподразделения Павел Патарецкий с позывным Булат обнародовал детали ликвидации вагнеровцев.

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