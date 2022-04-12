Линию военных столкновений отодвинули от Днепропетровской области — Вилкул

Под контроль Украины вернулось более 15 населенных пунктов.

Линия военных столкновений отодвинута от Днепропетровской области и теперь проходит территориями Херсонской.

Об этом 12 апреля сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона.

Вилкул также сообщил, что под контроль Украины вернулось более 15 населенных пунктов. Сейчас специалисты восстанавливают там инфраструктуру, прежде всего, линии электропередач.

Напомним, в Днепре под российский ракетный удар по аэропорту попали пятеро спасателей. Все они находятся в больницах города с осколочными ранениями. "Самую тяжелую" пациентку, пресс-офицера ГСЧС Евгению Дудку, врачам удалось стабилизировать.

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