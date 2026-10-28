Лишь две из 16 баллистических ракет сбила ПВО: эксперт объяснил, чем пользуется Россия

Ракетный удар / © Associated Press

Реклама

Российские войска используют ограниченное количество ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы наносить удары баллистическими ракетами по Украине.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец.

Реклама

По его словам, Россия пытается воспользоваться ограниченными возможностями украинского ПВО для перехвата баллистических ракет. В первую очередь проблема заключается в нехватке ракет для систем Patriot, способных противодействовать таким атакам.

Реклама

«Можно утверждать, что враг сейчас использует окно возможностей, которое противнику предоставляют наши ограниченные возможности для того, чтобы сбивать баллистику. В первую очередь, ограниченное количество ракет к системам „Петриот“, которые действительно могут противостоять вражеским атакам», — пояснил Згурец.

Он также привел данные о результатах отражения одной из атак. По словам эксперта, из 16 ракет, о которых сообщал президент Украины Владимир Зеленский, удалось сбить две.

В то же время, эффективность перехвата российских ударных беспилотников типа Shahed, по оценке Згурца, значительно выше. Он добавил, что во время атаки украинская противовоздушная оборона работала на грани своих возможностей.

Згурец напомнил, что, по словам президента, Украине нужно около 350 ракет-перехватчиков ежемесячно, чтобы эффективно противодействовать российским баллистическим ударам.

Реклама

В то же время, по приведенным экспертом данным, в течение 90 дней Украина получила от Соединенных Штатов только 24 таких ракет.

Из-за дефицита средств перехвата украинская сторона обращается к международным партнерам с просьбой усилить поставки.

По словам Згурца, министр обороны Евгений Хмара обратился к пяти странам с призывом рассмотреть возможность передачи Украине 10% собственных запасов ракет-перехватчиков. Среди названных государств — Германия, Великобритания, Польша и Италия.

Как пояснил эксперт, у Украины уже есть контракты на закупку и производство новых образцов вооружения. Однако к тому моменту, когда новые ракеты поступят в достаточном количестве, дополнительные поставки от партнеров могли бы помочь поддержать необходимый уровень противовоздушной обороны.

Реклама

Ранее сообщалось, что Россия разработала малогабаритную крылатую ракету «Филин», которая может запускаться с мобильных наземных установок и представлять угрозу для украинского тыла, в том числе западных областей.

Мы ранее информировали, что Россия может сосредоточить производство на двух-трех самых эффективных типах дешевых крылатых ракет.

Новости партнеров