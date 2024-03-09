Лишь мертвые руины без людей: в Сети появилось новое видео, как сейчас выглядит Бахмут

После прихода России остались только мертвые развалины без людей.
Украинский журналист Денис Казанский показал в Сети новое видео, как сейчас выглядит Бахмут Донецкой области, с высоты птичьего полета.
Видео опубликовал в телеграмм-канале на своей странице.
На кадрах виден полностью стертый с лица земли город. Из людных жилых кварталов не осталось ничего — только серая мла и сплошные руины.
"Бывший город Бахмут. После прихода России остались лишь мертвые руины без людей. Они это называют "освобождение", — подписал Казанский видео разбитого города после прихода "русского мира".
Напомним, разведка Британии назвала следующий украинский город, который хочет захватить Россия.
Ведущие новости сегодня:
- Законопроект о мобилизации: как могут наказать тех, кто не обновил данные в ТЦК и СП
- Ядерное оружие по Украине: эксперт объяснил, каким может быть удар и при чем здесь гаубиц
- "Теперь будут спускаться на парашютах и раздавать повестки через дымоходы": подробности избиения топорами военкомов на Буковине