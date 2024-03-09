Лишь мертвые руины без людей: в Сети появилось новое видео, как сейчас выглядит Бахмут

После прихода России остались только мертвые развалины без людей.

Украинский журналист Денис Казанский показал в Сети новое видео, как сейчас выглядит Бахмут Донецкой области, с высоты птичьего полета.

Видео опубликовал в телеграмм-канале на своей странице.

На кадрах виден полностью стертый с лица земли город. Из людных жилых кварталов не осталось ничего — только серая мла и сплошные руины.

"Бывший город Бахмут. После прихода России остались лишь мертвые руины без людей. Они это называют "освобождение", — подписал Казанский видео разбитого города после прихода "русского мира".

Только мертвые руины без людей: как выглядит сейчас Бахмут

Напомним, разведка Британии назвала следующий украинский город, который хочет захватить Россия.

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