"Лишь репрессии, применение оружия, угрозы": Подоляк описал поведение войск РФ на захваченных территориях

Оккупантам не удается сформировать фейковые органы власти.
Российским военным не удается получить поддержку населения на временно захваченных территориях Украины, поэтому оккупанты прибегают к применению оружия, репрессий и угроз.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"На захваченных и оккупированных территориях войскам РФ не удается получить поддержку населения, сформировать фейковые органы власти и записать пропагандистские ролики. Только репрессии, применение оружия, угрозы", – говорится в сообщении.
Подоляк отметил, что жители временно захваченных украинских городов выходят на массовые протесты. В частности, поражает Херсон.
Напомним, 25 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска на временно захваченных территориях Украины терроризируют гражданские и принудительно вывозят их в РФ, а также отбирают авто и технику.
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