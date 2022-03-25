"Лишь репрессии, применение оружия, угрозы": Подоляк описал поведение войск РФ на захваченных территориях

"Лишь репрессии, применение оружия, угрозы": Подоляк описал поведение войск РФ на захваченных территориях

Оккупантам не удается сформировать фейковые органы власти.

Российским военным не удается получить поддержку населения на временно захваченных территориях Украины, поэтому оккупанты прибегают к применению оружия, репрессий и угроз.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"На захваченных и оккупированных территориях войскам РФ не удается получить поддержку населения, сформировать фейковые органы власти и записать пропагандистские ролики. Только репрессии, применение оружия, угрозы", – говорится в сообщении.

Подоляк отметил, что жители временно захваченных украинских городов выходят на массовые протесты. В частности, поражает Херсон.

Напомним, 25 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска на временно захваченных территориях Украины терроризируют гражданские и принудительно вывозят их в РФ, а также отбирают авто и технику.