Лишь в сторону Марьинки оккупанты ежедневно выпускают до 700 снарядов и ракет

Лишь в сторону Марьинки оккупанты ежедневно выпускают до 700 снарядов и ракет

Сотни тонн смертоносного железа выпустили путинские изверги в сторону Марьинки и как города, где могут жить люди, ее уже не существует.

Здесь с первых дней войны идут ожесточенные противостояния - враг просто стирает город с лица земли, наши защитники останавливают варварское нашествие и не оставляют врагу никаких шансов на успех, говорится в ТСН.

Ад на земле – это когда со стороны временно захваченного решистами Донецка, с бешеным свистом чуть ли не непрерывно, летят мины. «Среднее количество выпущенного боекомплекта по Марьинке, берем от 82 и до 122, это "Грады", авиация — то есть разные ракеты — где-то около 500-700 выстрелов в день", — говорит военнослужащий ВСУ "Гайдук".

В нескольких сотнях метров, с обеих сторон, ложатся и разрываются тяжелые гаубические снаряды. «Средний доклад на батарею, на вражескую из трех орудий: 150-200 – остаток 300-400. То есть это одна батарея. Работает в нашей зоне батареи 3-4, кроме "Града"», – добавляет военный.

В центре небольшого прифронтового города Марьинки, где 8 лет рядом раздавались взрывы, шла война, воронки от вражеских снарядов лежат на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Марьинку враг просто уничтожает, говорят украинские военные, не гнушаясь даже запрещенной химией. «Выжигают Марьинку просто! Это вкладка фосфорного "Града", по нему даже видно, следы проводящей трубки. Около 40-50-60 снарядов приходит за один налет», — объясняют военные.

Преимущественно здесь ведутся артиллерийские дуэли и стрелковые бои, на коротких дистанциях. Но время от времени, враг решается пробовать идти на прорыв. Иногда бывает до трех групп по 15 человек. Случается, что без поддержки пехоты — под сам город пробуют выкатываться вражеские танки.

Сегодня все было с точностью до наоборот, без бронемашин в направлении линии столкновения пошли вражеские пехотинцы. «Да, чуть-чуть попали. Шла группа – 14 человек и мы решили не запускать ее к нам на позиции. И чтобы нас уже атаковали и немного предотвратили этот удар», — говорят бойцы.

Предотвратить вражеский удар получилось у наших артиллеристов очень точно. Кроме самих оккупантов, украинские военные уничтожили передовой склад боеприпасов рашистов. Такова, говорят наши воины – здесь, ежедневная работа.

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