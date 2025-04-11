Лишение Кротевича госнаграды: в НГУ прокомментировали ситуацию

Богдан "Тавр" Кротевич / © Telegram Богдана Кротевича

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В НГУ прокомментировали ситуацию, которая произошла с госнаградой военного Богдана "Тавра" Кротевича. Там отметили, что возникшая в процессе формирования документов неточность уже устранена.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

С начала полномасштабного вторжения России 12,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины были удостоены государственных наград. Формирование представления на награждение каждого военнослужащего или военнослужащего проходит с особой ответственностью.

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"Однако, к сожалению, в процессе формирования пакета документов могут возникать отдельные технические ошибки. Так случилось в предварительном представлении уже бывшего начальника штаба 12 бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича", — пояснили в ведомстве.

В кратчайшие сроки неточности были исправлены, добавляют в НГУ, обновленное представление на награждение уже направлено в Офис Президента Украины для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Ранее стало известно, что у Богдана Кротевича (Тавр) — экс-начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов", защитника "Азовстали" — забрали орден Богдана Хмельницкого 2 степени.