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Лишение Кротевича госнаграды: в НГУ прокомментировали ситуацию
Произошла ошибка, которую быстро исправили.
В НГУ прокомментировали ситуацию, которая произошла с госнаградой военного Богдана "Тавра" Кротевича. Там отметили, что возникшая в процессе формирования документов неточность уже устранена.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
С начала полномасштабного вторжения России 12,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины были удостоены государственных наград. Формирование представления на награждение каждого военнослужащего или военнослужащего проходит с особой ответственностью.
"Однако, к сожалению, в процессе формирования пакета документов могут возникать отдельные технические ошибки. Так случилось в предварительном представлении уже бывшего начальника штаба 12 бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича", — пояснили в ведомстве.
В кратчайшие сроки неточности были исправлены, добавляют в НГУ, обновленное представление на награждение уже направлено в Офис Президента Украины для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.
Ранее стало известно, что у Богдана Кротевича (Тавр) — экс-начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов", защитника "Азовстали" — забрали орден Богдана Хмельницкого 2 степени.