«Лишить Киев и Харьков населения»: Портников объяснил, чего на самом деле стремится Кремль

Путин / © Associated Press

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Российские удары по украинским городам и принудительное перемещение населения могут являться частями стратегии Кремля, направленной на вытеснение украинцев с территорий, которые Москва стремится контролировать.

Такое мнение в эфире Эспрессо выловил журналист Виталий Портников.

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По словам журналиста, Россия рассчитывала захватить Украину, предполагая, что часть населения будет поддерживать Москву. Однако сопротивление украинцев и затяжная война продемонстрировали несостоятельность таких ожиданий.

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Теперь, считает Портников, Кремль может стремиться не столько покорить украинцев, сколько снизить их присутствие на территориях, которые Россия хочет захватить.

«Если показать, что Украина настолько отличается от России, что ее невозможно переварить, то надо перебить здесь все население, чтобы занять территорию без населения. Но вопрос в том, что это гораздо более сложная задача и он дает меньше бонусов», — отметил журналист.

Портников считает, что эта логика уже проявляется в российских ударах по украинским городам. По его мнению, атаки на жилищную и гражданскую инфраструктуру приводят к вынужденному выезду людей и постепенному опустошению населенных пунктов.

«То, что он сейчас делает, это и есть. Удары по Киеву — это попытка лишить Киев населения. И удары по Харькову — это попытка лишить Харьков населения», — сказал Портников.

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Журналист также обратил внимание на действия России на оккупированных территориях. По его словам, после захвата населенных пунктов россияне могут проводить фильтрационные мероприятия в отношении оставшихся там людей, а впоследствии заселять эти территории гражданами РФ.

В качестве примера Портников привел Мариуполь, где, по его словам, происходят подобные процессы. Он также упомянул исторические изменения состава населения на отдельных украинских территориях в советское время.

«Большое количество выедет еще до оккупации, а затем будет оккупация и фильтрация оставшихся. Чем меньше останется, тем легче. И переселение на той территории, то, что в принципе в Мариуполе где-то происходит и происходило», — пояснил журналист.

По мнению журналиста, подобная политика может относиться не только к Украине. Он предположил, что в случае захвата других государств региона, Россия также может пытаться вытеснить местное население по национальному признаку.

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«Я абсолютно уверен, что ему (Путину — ред.) нужна территория без населения. И, кстати, чтобы вы понимали, они сейчас так повсюду будут действовать», — заявил Портников.

Он противопоставил возможную тактику Кремля подходам советских коммунистов, которые, по его словам, пытались запугивать часть населения, выгонять других, а некоторых оставлять для демонстрации лояльности.

«Если они сейчас захватят Латвию, там больше не будет никаких латышей. Эстонии не будет никаких эстонцев. Они их просто выгонят по национальному признаку, потому что это шовинисты», — подчеркнул журналист.

Ранее генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что Путин с Трампом хотят «дожать» Украину.

Мы ранее информировали, что в Кремле отрицали непосредственную связь между договоренностью с США о поставках российского дизельного горючего и переговорами по завершению войны в Украине.

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