Лисичанск снова со светом: более 30 населенных пунктов остаются обесточенными

Лисичанск снова со светом: более 30 населенных пунктов остаются обесточенными

Без электроэнергии находятся еще 88 618 абонентов.

В Лисичанске удалось заживить электрическую подстанцию мощностью 110 кВ и подключить 29 трансформаторных подстанций. Это позволило вернуть свет в дома почти 10 000 потребителей.

Об этом 28 марта сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Однако до сих пор остаются обесточенными 34 населенных пункта, 13 из которых частично и 21 полностью. Нуждаются в восстановлении 547 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии находятся еще 88 618 абонентов. В основном это жители Северодонецка, Рубежного, Кременной, Попаснянщины, где разрушены линии электропередачи.

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