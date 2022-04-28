Лисичанск страдает от мощных обстрелов россиян: уничтожены 13 домов

Российская армия не прекращает обстреливать города в Луганнской области.

От огня россиян на протяжении всех суток 27 апреля поперпал Лисичанск. В результате атак агрессора там уничтожены еще 13 домов.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Лисичанск – большой по площади населенный пункт. Тем легче россиянам куда-то попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов происходят почти на всей территории, а это практически 100 кв. км. "Намного сложнее ситуация была днем, когда пламя охватило сразу всем домов. Уже к вечеру россияне попали еще в три", — сообщил руководитель Луганщины.

Кроме того, три дома занялись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор. По словам Гайдая, его невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен, поэтому люди будут без света и мобильной связи.

Всего за сутки ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками РФ.

Напомним, начались 64 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны. На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово.

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