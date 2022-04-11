"Литовская железная дорога" закрывает свои представительства в РФ и Беларуси

Их ликвидация может занять от 3 до 6 месяцев.
Государственная компания "Литовская железная дорога" подтвердила информацию о закрытии представительств в Беларуси и России.
Об этом сообщает Delfi.
"Представительства в Беларуси и России предназначались для сотрудничества и поиска новых связей с партнерами по бизнесу в этих странах, однако никаких возможностей для таких связей не осталось. Таким образом, закрытие представительства - это необходимый шаг", — заявил временный руководитель компании Эгидиус Лазаускас.
Представительства "Литовской железной дороги" в России и Беларуси были основаны около 10 лет назад. Их ликвидация может длиться от 3 до 6 месяцев в зависимости от сроков, предусмотренных в процедурах названных стран.
Железная дорога Финляндии прекращает принимать грузы отправителей из России.
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