"Литовская железная дорога" закрывает свои представительства в РФ и Беларуси

"Литовская железная дорога" закрывает свои представительства в РФ и Беларуси

Их ликвидация может занять от 3 до 6 месяцев.

Государственная компания "Литовская железная дорога" подтвердила информацию о закрытии представительств в Беларуси и России.

Об этом сообщает Delfi.

"Представительства в Беларуси и России предназначались для сотрудничества и поиска новых связей с партнерами по бизнесу в этих странах, однако никаких возможностей для таких связей не осталось. Таким образом, закрытие представительства - это необходимый шаг", — заявил временный руководитель компании Эгидиус Лазаускас.

Представительства "Литовской железной дороги" в России и Беларуси были основаны около 10 лет назад. Их ликвидация может длиться от 3 до 6 месяцев в зависимости от сроков, предусмотренных в процедурах названных стран.

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