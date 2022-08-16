Литовские гаубицы М109 уже показывают результаты на поле боя — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников искренне поблагодарил Латвию за поддержку, ведь гаубицы, полученные из этой страны в качестве поддержки, уже показывают боевые результаты.
Об этом Алексей Резников написал в сервисе микроблогов Твиттере.
«Еще шесть гаубиц М109, недавно прибывшие в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя», — отметил глава Минобороны.
Также чиновник выразил искреннюю благодарность своему латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии за столь важную поддержку.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 154-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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