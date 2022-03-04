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Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине

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Об этом сообщил Антон Геращенко.

Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram.

Напомним, НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной. Переговоры по этому поводу начинаются сегодня, 4 марта.

Ранее петиция-обращение в Североатлантический альянс о закрытии воздушного пространства над Украиной собрала более 1 миллиона голосов.

А украинский президент сегодня еще раз подчеркнул, что государству-ядерному террористу нужно немедленное ужесточение санкций.

"Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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