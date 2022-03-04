Об этом сообщил Антон Геращенко.

Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram.

Напомним, НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной. Переговоры по этому поводу начинаются сегодня, 4 марта.

Ранее петиция-обращение в Североатлантический альянс о закрытии воздушного пространства над Украиной собрала более 1 миллиона голосов.

А украинский президент сегодня еще раз подчеркнул, что государству-ядерному террористу нужно немедленное ужесточение санкций.

"Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам", - подчеркнул Владимир Зеленский.