Литр водки и басни о "военном могуществе РФ": СБУ описала среднестатистического оккупанта

Литр водки и басни о "военном могуществе РФ": СБУ описала среднестатистического оккупанта

Оккупантам проводят специальный инструктаж о том, что антифриз – это яд.

СБУ описала социально-психологический портрет среднестатистического российского оккупанта. В рацион захватчика обычно входит литр водки, также военным рассказывают о "величии РФ".

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Об этом сообщили в СБУ.

Так, Служба безопасности Украины обнародовала социально-психологический портрет оккупанта, а это:

Он обычно имеет только школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" — 1 литр водки. И это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных документах пленных российских захватчиков, которые находятся в распоряжении СБУ.

Оккупантам проводят специальный инструктаж о том, что антифриз – это яд.

Также путинским воинам рассказывают о перечне "дней воинской славы", которые армия РФ себе присвоила.

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