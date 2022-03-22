Литр водки и басни о "военном могуществе РФ": СБУ описала среднестатистического оккупанта

Оккупантам проводят специальный инструктаж о том, что антифриз – это яд.
СБУ описала социально-психологический портрет среднестатистического российского оккупанта. В рацион захватчика обычно входит литр водки, также военным рассказывают о "величии РФ".
Об этом сообщили в СБУ.
Так, Служба безопасности Украины обнародовала социально-психологический портрет оккупанта, а это:
- Он обычно имеет только школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" — 1 литр водки. И это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных документах пленных российских захватчиков, которые находятся в распоряжении СБУ.
- Оккупантам проводят специальный инструктаж о том, что антифриз – это яд.
- Также путинским воинам рассказывают о перечне "дней воинской славы", которые армия РФ себе присвоила.
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