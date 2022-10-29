Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне – Минобороны

Две гаубицы, которые уже отремонтировали, – на пути в Украину.
Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне. Две гаубицы PzH2000 уже пна пути в Украину после ремонта.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Ожидается, что в Литве будут отремонтированы по меньшей мере 12 из них", — говорится в сообщении.
Ссылка на “PzH2000” howitzers помешала в будущем, чтобы быть организована в. 2 после своей repair are on their way to and 2 more are currently being brought to. В течение 12 лет они распространяются на то, что было решено в. pic.twitter.com/skq5yJLBOe— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) октябрь 29, 2022
Оружие для Украины
Министерство обороны США 28 октября объявило о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $275 млн.
Глава Пентагона Ллойд Остин также напомнил, что Испания намерена передать Украине пусковые установки системы ПВО Hawk.
После визита в Киев президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера стало известно, что минобороны Германии обратилось в Швейцарию с просьбой, чтобы они предоставили возможность передать Украине 35-миллиметровые снаряды для зенитных установок Gepard, находящихся на вооружении ВСУ.
Германия также пообещала передать еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 года.
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