Литва передает Украине боеприпасы и зимнюю форму: подробности нового пакета военной помощи

Литва будет также обучать 1500 наших военных.

Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Туда войдут 155-мм снаряды и зимняя форма для ВСУ.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Будут переданы боеприпасы для крайне необходимой на фронте 155-мм артиллерии. Агентство оборонных ресурсов Минобороны заключило контракты с производителями на восстановление этих запасов. Будет больше поддержки, но мы не можем объявить обо всем", — подчеркнул литовский министр обороны.

Арвидас Анушаускас добавил, что его страна передаст ВСУ военную зимнюю форму и анонсировал подписание контракта с оборонными компаниями для обеспечения боеприпасами ВСУ в 2023 году. В Литве 1500 украинских военных будут проходить подготовку.

"Литва также внесет свой вклад в международный фонд финансирования тяжелой бронетехники, ее производства или модернизации и приобретения. Так что если что, будут танки, переданные украинцам за наш счет", — написал Анушаускас.

Военная помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам "Рамштайна-7" сообщил, что Украина получит пакеты военной помощи от Швеции и Канады, дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, боеприпасы от Польши, Германии и Греции.

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной противовоздушной помощи, которая будет включать 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение.

Финляндия передаст Украине новый пакет оборонного оборудования на сумму 55,6 млн евро – такое решение 17 ноября принял президент страны Саули Нииностио в ответ на предложение правительства.

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