Литва подписала соглашение с Турцией, чтобы купить Bayraktar для Украины

Литва подписала с Турцией соглашение, которое позволит купить для Украины Bayraktar.
Раньше деньги для покупки беспилотников насобирал литовский телеведущий Андрюс Тапинас.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Соглашение открывает путь к приобретению Bayraktar для Украины, на который литовцы собрали почти 6 млн евро в течение трех дней", — отметил Анушаускас.
Награда была объявлена в настоящее время с предпринимателем turkish Defense Agency prof. Ismail Demir on cooperation with the Ministry of National Defense of. ❗️This agreement paves the way for the purchase #Bayraktar, для которых Lithuanians raised almost 6 mln. € в 3 дней! pic.twitter.com/7P3sFfoxmK— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) 1 июня 2022
Напомним, телеведущий Андрюс Тапинас насобирал необходимые средства на Bayraktar для украинских защитников. Сбор средств журналист начал 25 мая.
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