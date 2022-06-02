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Литва подписала соглашение с Турцией, чтобы купить Bayraktar для Украины

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Литва подписала соглашение с Турцией, чтобы купить Bayraktar для Украины

Фото: УНИАН

Литва подписала с Турцией соглашение, которое позволит купить для Украины Bayraktar.

Раньше деньги для покупки беспилотников насобирал литовский телеведущий Андрюс Тапинас.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Соглашение открывает путь к приобретению Bayraktar для Украины, на который литовцы собрали почти 6 млн евро в течение трех дней", — отметил Анушаускас.

Напомним, телеведущий Андрюс Тапинас насобирал необходимые средства на Bayraktar для украинских защитников. Сбор средств журналист начал 25 мая. 

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