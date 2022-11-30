Литва выделила для поддержки Украины дополнительные 13 миллионов евро: на что пойдут деньги

Сегодня, 30 ноября, правительство Литвы одобрило предоставление дополнительных 13 миллионов евро для поддержки Украины.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в "Твиттере".

"Сегодня литовское правительство одобрило 13 млн евро поддержки для Украины. 5 млн евро в фонд Всемирного банка для Украины. 4 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. 2 млн для украинских военных беженцев в Молдове. 2 млн для инициативы "Зерно из Украины", — проинформировал Анушаускас.

Помощь от Литвы

22 ноября Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Туда войдут 155-мм снаряды и зимняя форма для ВСУ.

14 ноября стало известно, что Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров М113, из которых 10 – с минометами 120-мм калибра и боеприпасы.

В Литве люди собрали $250 тыс. на морской дрон в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников в Украине.

Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне.

Еще раньше, 12 октября, Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о новом пакете военной помощи для Украины. В пакет помощи войдут зимнее снаряжение, оружие, тепловизоры, БПЛА.

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