Литва выделила для поддержки Украины дополнительные 13 миллионов евро: на что пойдут деньги

4 млн евро направят на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
Сегодня, 30 ноября, правительство Литвы одобрило предоставление дополнительных 13 миллионов евро для поддержки Украины.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в "Твиттере".
"Сегодня литовское правительство одобрило 13 млн евро поддержки для Украины. 5 млн евро в фонд Всемирного банка для Украины. 4 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. 2 млн для украинских военных беженцев в Молдове. 2 млн для инициативы "Зерно из Украины", — проинформировал Анушаускас.
Помощь от Литвы
22 ноября Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Туда войдут 155-мм снаряды и зимняя форма для ВСУ.
14 ноября стало известно, что Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров М113, из которых 10 – с минометами 120-мм калибра и боеприпасы.
В Литве люди собрали $250 тыс. на морской дрон в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников в Украине.
Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне.
Еще раньше, 12 октября, Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о новом пакете военной помощи для Украины. В пакет помощи войдут зимнее снаряжение, оружие, тепловизоры, БПЛА.
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