Лиз Трасс первому среди иностранных лидеров позвонила Владимиру Зеленскому: о чем говорили

Таким образом, Трасс сдержала обещание, что после ее избрания на должность, Зеленский будет первым мировым лидером, с которым она официально пообщается.

Об этом сообщил президент Украины.

"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным Премьер-министром. Пригласил его в Украину. Выразил благодарность народа Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", — написал Зеленский.

Президент Украины обсудил участие Великобритании в восстановлении Украины.

"Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", — отметил президент.

Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным Премьер-министром @trussliz. Пригласил ее в. Поблагодарил народ за лидерскую оборонную и экономическую поддержку. Важно, что готова к дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности. 1/2 – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 6, 2022

В своем видеообращении к украинцам президент подчеркнул, что он поздравил премьер-министра с началом работы в должности.

"Время, когда госпожа премьер-министр начинает работу, очень сложное. Российский энергетический шантаж, постоянные попытки государства-террориста дестабилизировать политическую ситуацию в Европе и в свободном мире, постоянная российская дезинформация... Но, сохраняя наше единство и работая в полной координации, мы и это можем преодолеть.Услышал очень веские слова и о нашем сотрудничестве, и о будущих гарантиях безопасности для Украины, и о восстановлении нашего государства. Очень важно, что Великобритания будет сохранять лидерскую роль в консолидации свободного мира и защите свободы. ер-министра посетить наше государство. И спасибо за четкую уверенность в том, что Украина и свободный мир обязательно победят в этой войне, которую развязала Россия", — сказал Зеленский.

Напомним, Лиз Трасс после избрания ее на новый пост обещала, что первым, кому она позвонит, будет Зеленский.

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