"Логистика армии РФ в районе реки Оскол нарушена": ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении русские войска испытывают трудности с опрокидыванием подразделений и техники в районе реки Оскол. Это произошло из-за потепления.

Об этом рассказал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Мы-Украина".

"Они пытались воспользоваться заморозками, чтобы опрокинуть силы прямо по льду. Им это частично удалось. Они какие-то силы по льду перегнали, но сейчас льда уже нет и им придется возвращаться к тактике опрокидывания за счет малых транспортных средств, просто резиновых лодок", – сказал Трегубов.

Логистика врага сейчас нарушена. Но определенное количество россиян на правом берегу Оскола есть.

"Они пытаются как-то удерживать и расширять этот плацдарм, хотя стало, конечно, гораздо труднее", — заключил Трегубов.

Напомним, украинские защитники на Харьковщине вытеснили российских кафиров из части поселка Западное, а также частично за дорогу Купянск – Двухлетняя.

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