- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Логистика Мирноград-Покровск заблокирована – Виктор Таран
Политолог, бывший военный Виктор Таран сообщил , что ситуация на так называемом «Добропольском направлении» создает прямую угрозу для Покровской агломерации.
«В последнее время в сети обсуждается так называемое Добропольское наступление. Основная идея операции отрезать так называемые "заячьи уши" и отвести угрозу от Дружковки – Константиновки.
1-й Корпус Азов, бригады ДШВ и другие штурмовые подразделения сосредоточены на этом направлении.
Такое увлечение «контрнаступлением» отвлекает вооруженные силы от Покровска. По сути, логистические пути в Покровск-Мирноград уже заблокированы», - пишет он.
Таран также отметил, что ситуация критическая и нужна ответная реакция.
«Не нужно быть военным экспертом, чтобы увидеть на карте, что войска находятся в полуокружении.
Руководство должно принять необходимые меры для усиления наших сил в Покровской агломерации. Нужно действовать!», – резюмировал бывший военный.