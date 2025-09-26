Логистика Мирноград-Покровск заблокирована – Виктор Таран

Реклама

Политолог, бывший военный Виктор Таран сообщил , что ситуация на так называемом «Добропольском направлении» создает прямую угрозу для Покровской агломерации.

«В последнее время в сети обсуждается так называемое Добропольское наступление. Основная идея операции отрезать так называемые "заячьи уши" и отвести угрозу от Дружковки – Константиновки.

1-й Корпус Азов, бригады ДШВ и другие штурмовые подразделения сосредоточены на этом направлении.

Такое увлечение «контрнаступлением» отвлекает вооруженные силы от Покровска. По сути, логистические пути в Покровск-Мирноград уже заблокированы», - пишет он.

Таран также отметил, что ситуация критическая и нужна ответная реакция.

«Не нужно быть военным экспертом, чтобы увидеть на карте, что войска находятся в полуокружении.

Руководство должно принять необходимые меры для усиления наших сил в Покровской агломерации. Нужно действовать!», – резюмировал бывший военный.