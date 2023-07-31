Логистика оккупантов осложнена: Гуменюк о последствиях удара по Чонгарскому мосту

Удар по Чонгарскому мосту, соединяющего материковую территорию Украины с оккупированным Крымом, повлиял на нехватку снарядов для оккупационной армии РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Есть причинно-следственная связь. Мы продолжаем работать над уничтожением того, что они уже запасли, и работаем над тем, чтобы логистика не позволяла им пополнять то, чего не стало. Полевые склады боеприпасов, которые они развернули на левом берегу (Херсонщины - ред.) практически все нами отработаны, а подтягивать дополнительные им все сложнее, несмотря на то, что они все еще могут использовать материковую часть и транспортные каналы для этого, и прячутся там среди местных, пытаясь там направлять движение гражданского населения. Но это усложненная логистика, она замедленная и не дает возможности так активно пополнять склады и технику", — отметила она.

Гуменюк также отметила, что радиоперехваты врага, говорят о том, что морально-психологический дух оккупантов пришел в упадок очень мощно. Среди них продолжает процветать пьянство и мародерство.

"Это основные способы времяпрепровождения для этих войск, потому что они длительное время находятся в глубокой обороне и пытаются развлекаться, терроризируя местное население. Когда нечем отрабатывать боевую работу, прибегают к таким тыловым "развлечениям", — резюмировала Наталья Гуменюк.

Напомним, украинские военные 29 июля нанесли еще один удар по мосту в Чонгаре, соединяющем материковую территорию Украины с оккупированным Крымом.

Ударами по мосту ВСУ усложняют логистику войск РФ.

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