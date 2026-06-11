Оккупированный Крым / © из соцсетей

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Российская логистика к временно оккупированному Крыму постепенно испытывает осложнения из-за ударов по сухопутным коридорам и усиления влияния беспилотных систем в морском и воздушном пространстве.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире Эспрессо.

«Оно будет автоматически (проблемы в Крыму с поставкой продуктов, — ред.). То есть, мы сейчас видим удары по Чонгару, в районе Чонгара в первую очередь. То есть кратчайший путь сухопутного коридора по трассе М-14 Мариуполь-Бердянск-Мелитополь и дальше в направлении Новолексеевки, Геническа, он уже перерезается. Так что сейчас, если мы говорим о сухопутном коридоре, то остается Армянск», — сказал он.

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Коваленко отметил, что в перспективе могут быть дестабилизированы и другие участки логистики, в частности, район Армянска, что еще больше ограничит сухопутное сообщение.

«Я думаю, что в ближайшее время и в районе Армянска будут проведены соответствующие работы относительно, ну, назовем это так, дестабилизации нормального сообщения в этом направлении между Крымом и Херсонщиной», — считает эксперт.

В то же время, по его словам, альтернативой остаются морские маршруты через Черное и Азовское моря, однако они находятся под угрозой из-за развития беспилотных технологий.

«Азовское море мы не можем контролировать морскими дронами. Следовательно, Азовское море может контролироваться воздушными дронами. Это вполне реально, возможно, мы сейчас этим занимаемся и уже есть примеры, верифицированные примеры, очень много их. Как это происходит? Черное море — контроль как воздушной компонентой, опять же, дронами, так и морскими. Следовательно, сообщение между материковой Российской Федерацией и временно оккупированным полуостровом Крым по морю может быть перерезано», — добавил он.

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Отдельно обозреватель обратил внимание на Керченский мост, по его словам, имеющий ограниченную пропускную способность и не может полноценно обеспечить потребности полуострова.

«Остается Керченский мост. Но и здесь не все так просто, потому что так же как трасса М-14 была перерезана дронами типа Hornet, RAM 2X, Булава, DARС, другие модификации. Так же может быть перерезан и Керченский мост. Там необходимо будет использовать несколько другие сценарии со своими нюансами, но это вполне реально.

Поэтому, я думаю, сейчас мы смотрим, как наши дроны летают над М-14, не удивлюсь, что даже в июне мы увидим, как на наши Hornet уже летают и над Керченским мостом. Керченский мост — это логистическая артерия, которая, кстати, не дает того объема грузопотока, который необходим для Крыма и который обеспечивал сухопутный коридор М-14. Керченский мост имеет гораздо меньшие возможности. Да, он обеспечивает этот грузопоток, но все равно возможности намного меньше», — рассказал обозреватель.

Он также предположил, что в случае дальнейшего давления со стороны беспилотных систем, Крым может оказаться в условиях дистанционной изоляции даже без физического разрушения инфраструктуры.

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«Если начнут наши дроны летать над Керченским мостом, можно сказать, что даже без уничтожения этого незаконного сооружения, в принципе, Крым будет дистанционно изолирован. И тогда соответственно будут проблемы не только с топливом, хотя и уже не только с топливом возникают эти проблемы, потому что люди панически начинают скупать почти все продукты в супермаркетах, в магазинах. Сейчас действительно там происходит такая паническая закупка всего, что возможно», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали фото последствий атак на Чонгарский мост и понтонную переправу, которую построили оккупационные власти.

Мы ранее информировали, что стратегия ВСУ сместилась на уничтожение маршрутов поставок, что ставит армию РФ в затруднительное положение.

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