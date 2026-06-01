Логистика РФ под ударом: в Крыму обостряется дефицит горючего

В Крыму возник дефицит горючего / © Фото из открытых источников

Реклама

Российские войска все чаще сталкиваются с проблемами с обеспечением из-за ударов по логистике, а на оккупированных территориях уже заметен дефицит горючего.

Об этом заявил командир взвода БпЛА 3-го армейского корпуса Александр «Восток» Иванцов и в эфире День.LIVE.

Военный отметил, что украинские силы системно избивают по топливозаправщикам, грузовикам и другим логистическим объектам РФ, что непосредственно влияет на боеспособность российской армии.

Реклама

«Логистика в любой войне является ключевой. Если мы выбиваем враждебную логистику, подразделения не получают в нужном количестве топлива, боеприпасов, беспилотников и личного состава», — подчеркнул Иванцов.

Последствия ударов уже ощущаются не только на фронте

По его словам, последствия ударов уже ощущаются не только на фронте, но и среди гражданского населения на временно оккупированных территориях.

Особенно остро ситуация проявляется в Крыму, где дефицит горючего становится все более заметным. Военный объяснил, что российское командование вынуждено перенаправлять доступные ресурсы, прежде всего, на нужды армии.

«Из-за проблем с логистикой горючее в первую очередь идет на военные нужды, а гражданское население уже сталкивается с нехваткой», — отметил командир взвода БПЛА.

Реклама

Он добавил, что удары по логистическим маршрутам остаются одним из самых эффективных способов ослабления оккупационных сил, ведь без стабильного снабжения армия РФ упускает возможность быстро поддерживать свои подразделения на передовой.

Напомним, из-за атак по российским НПЗ на оккупированном РФ полуострове Крым катастрофически не хватает горючего.

В то же время на оккупированной части Запорожья водителей призывают избегать заминированных трасс.

Новости партнеров