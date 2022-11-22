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Логистика тормозит процесс освобождения украинских территорий от российских оккупантов — Подоляк

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Логистика тормозит процесс освобождения украинских территорий от российских оккупантов — Подоляк

Фото: Associated Press

Процесс освобождения оккупированных россиянами территорий тормозит логистическую составляющую поставок нам оружия от международных партнеров.

Логистика тормозит процесс освобождения украинских территорий от российских оккупантов.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

“Процесс деоккупации притормаживает логистические поставки оружия. Интенсивность войны очень велика – 60 тысяч обстрелов ежедневно по нашим позициям. Безусловно, объем оружия, который мы должны получить — в частности снарядов к определенным тяжелым калибрам — огромен. А это сложно логистически сделать быстро. Но я думаю, что мы с этим справимся”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что ВСУ еще предстоит освободить около двух тысяч оккупированных Россией сел и городов. Минимум десятки из них разрушены ударами русской армии полностью.

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Дата публикации
Просмотры
220
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