Логистика тормозит процесс освобождения украинских территорий от российских оккупантов — Подоляк

Процесс освобождения оккупированных россиянами территорий тормозит логистическую составляющую поставок нам оружия от международных партнеров.
Логистика тормозит процесс освобождения украинских территорий от российских оккупантов.
Об этом в рамках единого телемарафона сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
“Процесс деоккупации притормаживает логистические поставки оружия. Интенсивность войны очень велика – 60 тысяч обстрелов ежедневно по нашим позициям. Безусловно, объем оружия, который мы должны получить — в частности снарядов к определенным тяжелым калибрам — огромен. А это сложно логистически сделать быстро. Но я думаю, что мы с этим справимся”, — подчеркнул Михаил Подоляк.
Напомним, что ВСУ еще предстоит освободить около двух тысяч оккупированных Россией сел и городов. Минимум десятки из них разрушены ударами русской армии полностью.
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