"Локационно-потерянные" дроны: в Воздушных силах объяснили, что это значит

БПЛА довольно часто падают в какие-то водоемы, поля.
В Воздушных силах объяснили, что означают сообщения о "локационно-потерянных" вражеских дронах.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в интервью Центру противодействия дезинформации.
"Очень много сейчас локационно-потерянных дронов. И все спрашивают, а что такое это такое. На самом деле это может быть во что бы то ни стало — от плохого качества и производства беспилотника, который может упасть, потому что он не качественный", — отметил эксперт.
БПЛА могут стать локационно-потерянными из-за влияния средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за окончания горючего.
"Они падают довольно часто в какие-то водоемы, поля. Мы постоянно предупреждаем о том, что не нужно самостоятельно пытаться их ликвидировать. Если нашли — сообщайте в профильные службы", — добавил Евлаш.
Он отметил, что боевые части шахедов могут отличаться. По словам Евлаша, некоторые дроны иногда могут исчезать с радаров.
Напомним, недавно РФ ударила по Украине ракетами и рекордным количеством дронов.
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