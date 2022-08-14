Локально и радикально: Фейгин рассказал о планах, которые придумали в Москве для аннексии оккупированных территорий Украины

Есть локальный и радикальный план насчет незаконной аннексии украинских территорий, возможность которой сам Путин в обращении 24 февраля настойчиво отрицал.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин 24 канала.

"Насколько я понимаю, у них есть 2 основных плана. Хотя они разветвляются и разбиваются на большее количество", — сказал он.

Фейгин пояснил, что согласно локальному плану, на захваченных территориях Запорожской области оккупанты пилотно проводят псевдореферендум и объявляют их российскими, например, 11 сентября, заявляя, что люди якобы выразили такое желание дистанционным голосованием через интернет.

"План предполагает, что россияне проведут такой пилотный референдум, и пока не будут трогать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. В крайнем случае, эти псевдореспублики просто объявят о присоединении своим фейковым парламентом", — добавил российский правозащитник.

В то же время, по мнению Фейгина, на других захваченных территориях псевдореферендумы пока не будут делать. К прибору оккупированные территории Херсонщины "придержат", поскольку там наступает украинская армия, проходят обстрелы.

"Это такой аккуратный локальный план", – отметил Фейгин.

Второй план более радикальный. По мнению Фейнина, посетившая оккупированный Луганск делегация во главе с Медведевым ехала туда "винюховать", понять, насколько его можно реализовать.

"Они говорят, что хотят создать в рамках союзного государства некий прообраз СССР. То есть завести в "союзное государство", в котором уже есть Россия и Беларусь – Южная Осетия, Приднестровье, Запорожская, Херсонская, Луганская и Донецкая области, как самостоятельные государства", — отметил российский правозащитник.

Как отметил Фейгин, эти образования якобы остаются независимыми и входят в союзное государство на принципах условной "федерации". Однако понятно, что не будет ни одной федерации, а всем будут руководить из Москвы, как и сейчас.

Так россияне покажут якобы "добрую волю". С одной стороны, это хорошо, а с другой – Россия вроде бы никого не оккупировала, а люди сами проголосовали за вхождение в "союзное государство".

По мнению Фейгина, подобный план в России серьезно обсуждали, но сейчас у них уже нет на это времени. До 11 сентября, по его словам, такую аферу не провернешь.

"Мне кажется, им бы хотелось пройти такой путь. Потом уже медленно все выравнивать, чтобы показать подобие "добровольности". Им бы этого хотелось, но у них явно не получается", — подытожил Фейгин.

Напомним, у Зеленского назвали пять шагов, которые помогут победить Россию, разрушить ее экономику и армию.

Читайте также: