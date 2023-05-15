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"Локальный успех позволит перехватить инициативу по всей линии фронта" – полковник СБУ о боях за Бахмут

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Локальный успех позволит перехватить инициативу по всей линии фронта" – полковник СБУ о боях за Бахмут

Локальная удача в Бахмуте позволит перехватить инициативу по всей линии фронта. / Фото: Associated Press

Украинская армия перехватила инициативу на Бахмутском направлении, однако тяжелые бои продолжаются.

Успех контрнаступательных операций украинских военных в Бахмуте позволит перехватить инициативу по всей линии фронта. ВСУ уже смогли изменить ситуацию в Бахмутском направлении.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал полковник СБУ Роман Костенко.

"Действительно, возле Бахмута у нас еще нет большой победы и рано еще об этом говорить. Однако из небольших успехов на Бахмутском направлении будет складываться наши масштабные контрнаступательные операции. Локальный успех ВСУ позволит перехватить инициативу по всей линии фронта. Когда мы перехватим инициативу возле Бахмута, то можно будет переходить к более активным действиям по всем направлениям", — отметил Костенко.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что по состоянию на 14 мая войска РФ не добились дополнительных подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что успешные действия украинских военных подразделений в Бахмуте являются только прелюдией к контрнаступлению ВСУ.

В Минобороны рассказали, что ВСУ за день захватили более 10 позиций оккупантов в районе Бахмута.

Украинские военные недавними контрнаступательными действиями освободили 16 километров в районе Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
554
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