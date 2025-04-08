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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

"Ломают лодки и технику": АТЕШ о попытках россиян избежать нового форсирования Днепра в Херсонской области

Россияне стремятся избежать верной смерти.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Оккупанты пытаются избежать нового форсирования Днепра в Херсонской области

Оккупанты пытаются избежать нового форсирования Днепра в Херсонской области

С приходом тепла российские оккупанты готовятся к новой попытке форсирования Днепра в Херсонской области. Даны приказы о подготовке плавсредств, перемещении личного состава и техники.

Об этом сообщают агенты АТЕШ.

Солдаты помнят, чем закончились последние подобные штурмы в декабре 2024 года и в январе 2025 года. Тогда потери в подразделениях 28-го МСП ВС РФ составили до 90% личного состава, а задача не была выполнена.

"И все понимают, что ситуация не изменилась, и такой приказ - это дорога в один конец. Поэтому многие способы пытаются избежать отправки, в том числе - сознательно ломают лодки и технику", - отметили партизаны.

Напомним, на утро 29 марта ВСУ уничтожили 926 310 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных.

Дата публикации
Количество просмотров
186
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