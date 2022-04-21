Лорак, Седокова, MARUV и Тодоренко: Осадчая назвала артистов, которые недостойны украинского паспорта

Все они живут на территории России и молчат о войне.

Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая резко высказалась по поводу артистов, которые родом из Украины, но живут в России и молчат о войне.

В своем Instagram Осадча опубликовала видео, в котором возмутилась из-за украинских артистов, которые ни слова не сказали об ужасной войне, которую развязала Россия. Они продолжают вести себя так, будто ничего не происходит, и дальше продолжают зарабатывать деньги в стране-агрессоре.

Ведущая признается, что уже давно собиралась записать соответствующий ролик, но до последнего надеялась, что кто-нибудь из них изменит свое мнение. Однако, как оказалось, бесполезно.

"Есть те украинцы, которые выбрали путь молчания. Мы до последнего верили, что не существует таких денег, не существует такой силы, которая заставила бы молчать украинцев о войне, о кровавых преступлениях. Люди, не нашли в себе силы сказать, что страна, в которой они заработают деньги, убивает их родителей, друзей и близких... Я давно собиралась записать это видео, но все время ожидала, что кто-то из этих людей нарушит молчание и скажет своей аудитории правду о кровопролитии на их родине, о зверствах страны, где они зарабатывают, но бесполезно", — отметила Осадчая.

Поэтому ведущая считает, что такие артисты родом из Украины, как Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Александр Рева, MARUV, Джиган (Денис Устименко), Артик и Асти (Анна Дзюба и Артем Умрыхин), Анна Седокова, Кирилл Туриченко, Галина Безрук – недостойны иметь украинский паспорт.

"Имеют ли право эти украинцы называть себя украинцами, когда их народ убивают? Имеют ли они право пользоваться украинским паспортом, когда своим молчанием они поддерживают убийство, пытки, изнасилования населения Украины? Они не достойны быть гражданами нашей сильной, свободной и мужественной страны. Украинский паспорт нужно заслужить", — отметила Осадчая.

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