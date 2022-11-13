"Ловите момент": кто и почему в США подталкивает Украину к переговорам с РФ

В Штатах существуют разные мнения по поводу целесообразности переговоров с РФ, но давить на Украину там не собираются.

О расколе в администрации Джо Байдена относительно того, должна ли Украина искать мир с Россией, пишет CNN.

Ключевым инициатором мирных переговоров в окружении американского президента стал глава Объединенного комитета руководителей штабов американской армии Марк Милли. Выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка, он отметил мастерство украинцев в побуждении россиян к бегству из Херсона, но добавил, что вряд ли Киев может одержать сейчас полномасштабную военную победу.

Милли считает, что украинцам следует "ловить момент" для завершения войны путем переговоров, поскольку одержать "полную победу над РФ в военном смысле" им все равно не удастся. Генерал ни в коем случае не призывает Киев идти на уступки Москве, но выражает обеспокоенность по поводу дальнейших возможностей по обеспечению украинской армии и экономики в условиях долговременной войны.

Дипломатический вариант разрешения конфликта обсуждается внутри американских властей давно, пишет издание. Однако сейчас, когда часть этих разговоров стала публичной, в администрации президента США опасаются, что это может дать Путину дополнительные козыри на мировой арене, сообщают приближенные к Байдену источники.

В конце концов, господствующая позиция Белого дома остается неизменной: Запад будет поддерживать Украину, сколько это будет нужно, а Киев сам решит, когда и при каких условиях идти на переговоры с россиянами.

Переговоры Украины с Россией

Турецкий лидер Эрдоган долгое время надеется на успешное посредничество Анкары по переговорам между Москвой и Киевом. На днях он заявил, что прилагает все усилия, чтобы война, начатая РФ 24 февраля, завершилась мирным договором.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что первым шагом к переговорам должен быть выход оккупационных войск на нашей территории.

По словам главы государства, диалог с РФ возможен при условии изменения его риторики. Кроме того, когда страна признает себя оккупантом. Пока Зеленский не видит желания Москвы заключить мир на условиях Киева.

В свою очередь Москва обвиняет Киев "в отсутствии диалога". В Кремле заявляют, что могут достичь целей "спецоперации" мирным путем. К слову, такая риторика РФ появилась после того, как армия РФ сбежала из Херсона.

У Украины есть свой план, освобождение Херсона, переговоры с Россией и США после выборов Михаил Подоляк

Читайте также: