Ловушка для Путина: эксперт объяснил, как битва за Покровск уже бьет по России

Покровск

Россия бросает колоссальные военные ресурсы на захват Покровска, понеся серьезные потери. Эта битва, независимо от ее результата на поле боя, уже наносит удар по Кремлю, будет стоить карьеры главе генштаба РФ Герасимову и серьезно ослабит влияние Путина.

Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 канала.

Оперативной задачей русских всегда было увлечение Покровска. Однако если это произойдет, интенсивность боевых действий не снизится.

По его мнению, противник просто сконцентрирует все свои силы и средства из этого участка фронта по другим направлениям.

«Мы должны осознавать, что Владимир Путин не собирается останавливаться. Он и все его спикеры заявляют об этом», — сказал Тимочко.

В то же время, по мнению военного обозревателя, какой бы ни была ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации, она будет стоить карьеры начальнику генерального штаба России Валерию Герасимову.

«Это серьезно ослабит влияние Путина. Это происходит уже сейчас», — подчеркнул эксперт.

Тимочко привел пример того, как устойчивость Украины на фронте влияет на глобальные процессы.

«Казалось бы не военные вещи, но Индия — ее крупнейшие нефтетрейдеры, отказались покупать российскую нефть. Это показатель того, что мы держим линию фронта, показываем готовность драться, а союзники принимают свои решения по России, которые влияют на ее возможности воевать и наступать», — сказал он.

Кроме того, эксперт затронул тяжелый выбор, который стоит перед Украиной: сохранение территорий или личного состава. Он подчеркнул, что решение всегда будет в пользу второго.

«Территории можно отвоевать, а погибших воинов уже не вернуть», — объяснил Тимочко.

Однако, по его словам, просто оставлять позиции и отходить тоже нельзя, ведь «глупо надеяться, что россияне остановится и не пойдут дальше». Именно поэтому, по словам обозревателя, военно-политическому командованию Украины иногда приходится принимать непопулярные решения, чтобы сохранить максимальное количество украинских территорий.

Тимочко добавил, что общество Украины должно быть готово принимать как успехи, так и неудачи, и быть настроенным на дальнейшее сопротивление оккупантам.

Напомним, около 170 тысяч российских окупантов сосредоточено на Покровском направлении — это почти четверть всей армии РФ. Как сообщил военный аналитик Алексей Гетьман, именно здесь продолжаются самые жестокие бои, на которые приходится до половины всех боевых столкновений.

Их количество уменьшилось из-за тактической ротации врага, который отводит войска для доукомплектования и подготовки к новым атакам. Ранее Путин приказал захватить агломерацию Покровск — Мирноград — Константиновка до 21 ноября.