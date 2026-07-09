Ловушка для российского Су-35: как ВСУ могли подловить истребитель РФ

Су-35 / © Associated Press

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Российский истребитель Су-35, недавно сбивший украинские военные, мог попасть в засаду.

Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

Он не исключил, что для поражения российского истребителя могли использовать зенитный ракетный комплекс Patriot.

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"Это не первый раз, это уже было. Мы сбивали самолеты далекой радиолокационной разведки А-50 именно такими ЗРК из засады", - отметил Гетьман.

По словам эксперта, дальность поражения целей у Patriot превышает 100 км. Остальные зенитные ракетные комплексы имеют меньшую дальность, поэтому их пришлось бы подтягивать гораздо ближе к маршруту полета российских самолетов.

Гетман объяснил, что во время такой засады ЗРК и его пусковая установка могут быть замаскированы и выключены. В таком состоянии комплекс не излучает электромагнитные волны, поэтому обнаружить его очень сложно.

По его словам, когда комплекс включается, его местонахождение уже можно вычислить, но для самолета это может быть поздно.

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"Ибо для того, чтобы "захватить" самолет, сопровождать и дать команду на запуск ракеты, нужны секунды. Комплекс включается примерно за 10 секунд. И когда запущено еще несколько ракет по самолету, то увернуться фактически невозможно", - сказал Гетьман.

Он подчеркнул, что Су-35 является серьезной целью украинской ПВО.

Также Гетман предположил, что Украина в дальнейшем может чаще сбивать российские самолеты, в частности, после получения вооружения большей дальности.

"Судя по тому, что мы знаем о передаче нам определенного вооружения, в частности, ракет "воздух-воздух", имеющих дальность до 200 км полета до цели, скоро сможем увидеть еще сбитые российские самолеты", - отметил он.

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По словам эксперта, именно такие самолеты Россия использует для сброса управляемых авиабомб по линии боевого столкновения, приграничных и прифронтовых населенных пунктах Украины.

Третий армейский корпус также опубликовал видео, где, по словам военных, тлеет российский истребитель Су-35 в полосе их ответственности. В корпусе приветствовали Командование Воздушных сил ВСУ с успешным поражением вражеского самолета.

ВСУ уничтожили российский Су-35: что известно

Напомним, Воздушные силы Украины официально подтвердили ущерб российскому многоцелевому истребителю Су-35.

По данным воздушных сил, самолет был поражен 8 июля 2026 года на восточном направлении.

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"8 июля 2026 года на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Су-35! Слава Украине! Итого к победе!" — говорилось в сообщении.

Позже в Третьем армейском корпусе показали видео с места поражения самолета. На кадрах, по словам военных, тлеет российский Су-35.

Другие официальные детали относительно обстоятельств поражения, точного места падения истребителя или судьбы экипажа пока не сообщали.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель, используемый РФ, в частности, для прикрытия своей авиации и ударов по Украине.

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