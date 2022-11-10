Ловушка или "жест доброй воли": что означает уход оккупантов из Херсона

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал командующему оккупационной армией Сергею Суровикину приказ об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Однако украинские власти и военное командование не спешат радоваться и заявляют, что признаков массового ухода оккупантов пока не видно.

ТСН.ua собрал подробности о возможном отступлении войск РФ из Херсона.

Как отреагировали власти и ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег украинцев от преждевременной радости и посоветовал быть сдержаннее.

"Никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг — это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли и чтобы потери были наименьшими. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других наших городов", — заявил Зеленский.

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В Вооруженных силах также не проявляют чрезмерного оптимизма по поводу заявлений оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что за каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия украинских войск.

"Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом. Так, на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", — сообщил Залужный.

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freeдом отметила, что информацию от оккупантов нужно воспринимать критически — особенно ту, которую "так показательно пытаются внести в информационное пространство оккупационные власти, военно-политическое руководство страны-агрессора".

"Противник публично и очень активно комментирует каждый свой шаг. В условиях гибридной войны и информационного противостояния они пытаются заполнить информационное пространство удобными им сообщениями для того, чтобы, с одной стороны, подготовить оправдательные себе нарративы, а с другой – чтобы, возможно, дезориентировать местное население и Силы обороны. Мы не исключаем провокаций, мы видим, что слова снова расходятся с делом, продолжаем оборонную операцию и запланированные контрнаступательные действия, просим всех дождаться момента, когда мы сможем раскрыть результаты этой операции. То, что так умышленно навязывается страной-оккупантом, нужно воспринимать очень критично", — отметила Гуменюк.

Арестович: ВСУ может понадобиться 2-3 недели

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским блогером Марком Фейгиным выразил убеждение, что ВСУ в скором времени зайдут в Херсон, однако точный срок спрогнозировать не взялся.

"Единственное, что мы можем констатировать – что рано или поздно, плохо или хорошо, с потерями или без, Херсон мы берем в ближайшее время. Трудно сказать – это может быть 2-3 недели, может быть 5-7 дней, возможно больше. Зависит от такого количества факторов, которое я не знаю на данный момент и мало кто знает и может просчитать. Мы не знаем замыслов российского командования. Сил и средств для того, чтобы вести арьергардные бои и удерживать Херсон, им хватает", — отметил советник ОПУ.

По его словам, пока массового побега оккупантов на левый берег Днепра не наблюдается.

"Но это понятно — плотины и мосты не в том состоянии, чтобы через них массово валить. У них ограниченная пропускная способность. Но повальный побег через реку невозможен, разве что вплавь. Они ведут боевую работу по выводу войск, а мы их пытаемся "расстроить" до невозможности "всеми силами", — рассказал Арестович.

Советник ОПУ также опроверг слухи о возможной договоренности между Украиной и РФ по Херсону:

"Наши военные двигаются очень медленно. Россияне работают артиллерией, мы тоже работаем. Сейчас, когда они пытаются отходить, мы их "накрываем". Потому что некоторые уже говорят о "договорняке", но это неправда. Однако, к сожалению, у нас нет много тяжелого вооружения, чтобы еще больше их накрывать и они точно не смогли выйти. К сожалению, большинство оккупантов выйдет живыми с Херсонщины".

Уход из Херсона – ловушка?

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что оккупанты в Херсоне "грабят и вывозят все, что можно вывезти, но они не вывозят войска".

"Они вывозят награбленное имущество, которое они намародерили. Это может свидетельствовать о том, что в глубине души они понимают — рано или поздно Херсон падет. Они заранее готовятся, чтобы потом не бросать все в панике, полностью хотят там сделать голую землю, вывезти все, что можно... Все это сопровождается информационной волной, будто они покидают Херсон", — заявил он.

Жданов также не исключил для ВСУ ловушку в Херсоне после якобы "ухода" оккупантов из города.

"Я это называю "операция под чужим флагом". Спецназ и десант (переодетые в гражданскую форму) оказывают долговременные огневые точки в жилых массивах и будут сопротивляться. На камеру это будет все снято, что якобы гражданские люди сопротивляются Вооруженным Силам Украины", – предполагает эксперт.

"Враг, заняв левый берег Днепра как оборонительный плацдарм, за несколько месяцев сравняет Херсон с землей. Поступит более жестоко, чем с Мариуполем. Имея на прямом расстоянии выстрела целый областной центр, который лежит южной стороной вдоль берега Днепра, он будет как на ладони у оккупантов. Он еще долго будет зоной бедствия. Херсон в большой опасности", — предупредил Бровди.

Он призвал местных как можно быстрее покинуть город. По его словам, "как только последний российский солдат покинет Херсон, начнутся серьезные артиллерийские дуэли".

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