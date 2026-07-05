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Ловушка в Константиновке: зачем РФ на самом деле придумывает перемирие и что за этим скрывается
Аналитики рассказали о коварном плане россиян относительно так называемого «перемирия» в Константиновке Донецкой области.
Россияне предложили Украине прекратить огонь в Константиновке не для обмена тел, а для того, чтобы использовать его для инфильтрации своей живой силы и закрепления.
Об этом предупредил аналитический канал Deep State.
По информации «осинтеров», в настоящее время в Константиновке продолжаются активные бои за город. Противник подошел к окраинам города, начал там закрепляться и совершать просачивание в глубину города.
«Россияне пытаются закрепиться на местности в районе Ильиновки и Новодмитровки, чтобы перекрыть любое движение и контроль практически по всей Константиновке. Одновременно с этим продолжаются постоянные инфильтрации в населенный пункт, где московиты несут значительные потери», — отмечают в канале.
В Deep State признают, что обстановка для сил обороны в Константиновке очень сложная, но город до сих пор под контролем ВСУ.
Также аналитики объяснили появление российских «аквафрешей» в Константиновке. Там подчеркнули, что так называемые «флаговтики», часто встречающиеся в сети, являются исключительно медийной составляющей врага, ведь всех доживающих до фиксации кадра пехотинцев уничтожают или берут в плен.
Зачем России перемирие в Константиновке
В Deep State уверены, что это коварный план, на который ни в коем случае нельзя соглашаться.
«Ведь именно ударно-розыскные работы наших пилотов не дают полноценно закрепиться врагу и занять город. Как уже отмечалось, инфильтрация объясняется количественным преимуществом противника и недостаточным количеством пехоты наших сил. И самое поражение дронами доставляет противнику больших препятствий», — объясняют аналитики.
Они также отметили, что россияне это понимают и ищут любые возможности оккупировать город, где умирают многие их солдаты.
«Так же лицемерно предлагать Украине прекратить обстрелы, когда именно РФ уничтожает город постоянными ударами КАБов и дронов. Категорически нельзя соглашаться на какие-либо мирные временные предложения врага, ведь это ложь, за которой скрывается коварство», — подытожили в DeepState.
Ситуация в Константиновке: последние новости
Напомним, по информации The Telegraph, российские войска вошли в Константиновку Донецкой области, которая является частью украинского «пояса крепостей». Город фактически оказался в серой зоне.
Вчера, 4 июля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российская армия захватила Константиновку на Донетчине. Однако в ВСУ это отрицали и назвали очередной ложью.
Также в российском Минобороны предложили Украине прекращение огня в городе Константиновка 6 июля с 12:00 до 18:00 по Киеву. В ВСУ отвергли это предложение.