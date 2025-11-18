Ловушка в Покровске: Россия пытается заблокировать украинских бойцов в городе

Покровск. / © Associated Press

Войска Российской Федерации могут пытаться заблокировать украинские силы в самом городе Покровск Донецкой области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Одновременно с блокировкой, говорится в отчете, оккупанты будут пытаться окружая украинских защитников в Покровско-Мирном районе с запада. Вероятно, что русские войска считают такое окружение более целесообразным, чем окружение с востока.

Американские специалисты со ссылкой на военного обозревателя Константина Машовца отмечают, что оккупанты РФ пытаются заблокировать украинские силы в Покровске и Мирнограде, чтобы не дать Украине провести организованный отход, который нивелировал бы потенциальный оперативный эффект от будущего захвата Покровска российскими войсками.

Хотя захватчики, воюющие на Покровском направлении, понесли одну из самых больших потерь на поле боя за последние месяцы, но командование РФ изо всех сил пытается завершить захват Покровска.

"ISW продолжает оценивать, что российские силы, по всей вероятности, завершат захват Покровска и Мирнограда, хотя сроки и оперативные последствия этих захватов пока остаются неясными", - говорится в отчете Института.

Американские специалисты отмечают, что оккупанты могут попытаться использовать транспортные средства для перевозки войск, вероятно под прикрытием тумана, чтобы ускорить очистку самого Покровска. Пока они специально очищают дороги Новоэкономическое-Мирноград и Гродовка-Мирноград, чтобы позволить своим солдатам на транспортных средствах попасть в Мирноград.

Ситуация в Покровске и в Мирнограде. Карта ISW.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ провалила определенный "фюрером" Владимиром Путиным срок захвата Покровска в Донецкой области и Купянска в Харьковской области.

Ранее глава государства назвал ситуацию в Покровске "очень сложной". По его словам, любое решение о выводе войск является вопросом военного командования на местах, но, добавил он, "самое важное - это наши солдаты".