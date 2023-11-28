Ловушки для ВСУ: боец "Легиона Свободы" о ситуации на Мелитопольском направлении

Боец Легиона Свободы Константин Денисов отметил, что иногда россияне намеренно отходят с позиций, чтобы затянуть наши подразделения в ловушку.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

“На Мелитопольском направлении есть тактические успехи ВСУ, связанные со многими факторами. И прежде всего – это героизм штурмовой пехоты, классная работа артиллерии и аэроразведка. Недавно Силы обороны заняли выгодные позиции по этому направлению, но продвижение дается очень тяжелой ценой. Потому что враг постоянно плещется из артиллерии и пытается контратаковать. Также у противника значительно улучшилась ситуация с FPV- дронами, по которым враг прижимает нашу пехоту и охотится за нашей техникой”, — отметил Денисов.

Боец Легиона Свободы также добавил, что иногда россияне могут намеренно отойти с позиций, чтобы затянуть наши подразделения в ловушку.

“Враг подлый и коварный. Недавно наши ребята попали в ловушку и чудом вышли из нее. Россияне вроде бы оставили позиции, наши зашли туда, а у врага там уже все пристреляно. Пока кафиры устраивают много ловушек, потому что понимают, что в лоб нас не возьмут”, — подчеркнул Денисов.

Напомним, российские войска на Купянском направлении пытаются заблокировать с севера подход к реке Оскол, чтобы усложнить действия ВСУ. Враг давит на украинские войска, и последние совершают "тактический уход".

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