Ловушки для животных и микропластик: как оптоволокно от дронов влияет на окружающую среду

Оптоволокно от дронов на войне / © Полк "Азов"

Оптоволокно, активно используемое в дронах на российско-украинской войне, может иметь последствия не только для поля боя, но и для окружающей среды. Специалисты говорят: эта тема пока малоисследована, но уже сейчас понятно, что оставленные после полетов нити могут представлять опасность для животных и накапливаться в природе годами.

Об этом говорится в материале Ukraine War Environmental Consequences Work Group.

Что такое оптоволокно и почему его используют в дронах

Оптоволокно – это тонкое гибкое волокно из стекла или пластика, передающее сигнал светом. В гражданской жизни его давно используют в телекоммуникациях, интернете и мобильной связи, поскольку позволяет быстро передавать большие объемы данных с минимальными потерями.

Катушка с оптоволокном. / © Фото из открытых источников

В войне эту технологию начали активно применять для БПЛА. Такие дроны подсоединены к катушкам с оптоволокном и во время полета тянут за собой тонкую нить. Это дает целый ряд преимуществ: лучшую передачу изображения, большую дальность работы и устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Поэтому оптоволоконные дроны за последние два года стали важным инструментом на фронте.

В чем экологическая проблема

При движении к цели дрон оставляет за собой нить оптоволокна, которая затем оседает на полях, деревьях, кустах и дорогах. На прифронтовых территориях такие волокна можно увидеть невооруженным глазом — особенно в солнечную погоду.

Эксперт по экологической безопасности и научный руководитель лаборатории «Вокруг» Максим Сорока объясняет, что главный вопрос состоит в составе защитной оболочки оптоволокна. По его словам, современные технологии производства закрыты патентами, поэтому точный химический состав изделий в публичном доступе практически не раскрывается.

Поле на прифронтовых территориях в Украине покрыто оптоволокном.

Известно, что в основе таких кабелей часто используются полимерные материалы, которые со временем могут разрушаться и превращаться в микро- и нанопластик.

Угроза для животных

Одним из самых больших рисков специалисты называют опасность для диких животных и птиц. Волокно может наматываться на лапы, крылья, рога или шею, создавая настоящие ловушки.

Уже зафиксированы случаи, когда птицы использовали оптоволокно для постройки гнезд. Но такая «польза» очень условна, ведь те же нити могут приводить к травмам, истощению или даже гибели животных, если они запутаются в большом скоплении волокон.

Поля, покрытые оптоволоконными нитями. Источник: Telegtram-канал @dronbomber. / © Фото из открытых источников

По словам экологов, отдельные тонкие нити взрослых животных еще могут перегрызть или разорвать. Но если волокна накапливается много, оно превращается в ловушку, из которой самостоятельно выбраться уже тяжело.

Директор Greenpeace Украина Наталья Гозак отмечает, что реальные масштабы проблемы станут понятны только через годы наблюдений. Пока, по ее словам, можно говорить только об очевидном физическом риске для животных.

Влияние на почву и аграрную продукцию

Еще одна дискуссионная тема – влияние оптоволокна на грунты. Часть экспертов считает, что со временем оно может дробиться во время пахоты и образовывать микропластик. Именно это вызывает наибольшее беспокойство.

В международных исследованиях отмечалось, что пластиковое загрязнение от оптоволоконных дронов может нести длительные риски для дикой природы. Также есть научные работы, указывающие на негативное влияние микропластика на почвы, урожайность и даже выбросы парниковых газов.

Впрочем, украинские специалисты пока оценивают риски для сельскохозяйственной продукции осторожно. Доктор сельскохозяйственных наук Александр Винюков считает, что непосредственное влияние микропластика на растения может быть минимальным, поскольку культура не усваивает такие частицы, как питательные вещества. В то же время он обращает внимание на другую проблему — литиевые батареи от дронов, которые также накапливаются на полях и могут представлять серьезную угрозу.

Будет ли мешать оптоволокно разминированию

После завершения боевых действий основное внимание, вероятно, будет приковано к разминированию территорий, а не к уборке оптоволокна. Пока спасатели не сообщали, что волокна существенно мешали работе пиротехнических подразделений, однако этот вопрос еще требует дополнительного изучения.

Что известно на данный момент

Специалисты сходятся в одном: оптоволокно еще нельзя назвать величайшей экологической проблемой войны, но игнорировать ее нельзя.

На сегодняшний день можно сделать несколько предварительных выводов:

оптоволокно может долго храниться в природе и скапливаться на местности;

существует риск образования микропластика;

нити могут представлять физическую опасность для птиц и животных;

реальные долгосрочные последствия для экосистем еще не требуют отдельных исследований.

Экологи подчеркивают: тему нужно изучать уже сейчас, пока масштабы использования оптоволоконных дронов на фронте только растут.

