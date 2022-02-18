"Ложь и провокация": Украина опровергает заявления боевиков о своем наступлении и диверсии на химобъектах

"Ложь и провокация": Украина опровергает заявления боевиков о своем наступлении и диверсии на химобъектах

Подразделения Объединенных сил соблюдают Минские соглашения и нормы международного гуманитарного права.

На фоне обострения на Донбассе украинские власти опровергают заявления оккупационной "власти" о якобы наступлении и диверсии на химических объектах.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 18 февраля.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсии на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", — подчеркнул министр.

В Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения Объединенных сил придерживаются Минских соглашений и норм международного гуманитарного права.

"Итак, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия – страна-оккупант", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля кафиры распространили информацию о якобы попытках диверсий на химических объектах завода "Стирол" в Горловке и на нефтебазе в Оленовке.

В этот же день глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил об эвакуации населения в Россию.

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