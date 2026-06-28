- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 2 мин
Ложь о "победах" оккупантов: масштабное наступление России зашло в тупик — ISW
Несмотря на бравадные заявления кремлевской пропаганды о молниеносных успехах на фронте, реальная ситуация на линии столкновения обернулась для армии агрессора масштабным фиаско и критической утратой ключевых логистических путей.
Масштабные наступательные операции оккупационной армии на нескольких участках фронта полностью остановились без территориальных достижений. Украинские военные успешно проводят жесткие контратаки и методически уничтожают враждебную логистику глубоко в тылу противника.
Об этом сообщает Институт изучения войны.
Остановка наступления и ложь РФ
На севере Харьковской и Сумской областей российские захватчики тщетно пытались прорвать оборону. Украинским защитникам удалось остановить врага и перейти в контрнаступление вблизи Казачьей Лопани и Земляного Яра. В то же время Силы обороны нанесли мощные удары по российскому командному пункту и составу горючего в Белгородской области.
Похожая ситуация наблюдается и в Донецкой области, где оккупанты безрезультатно штурмовали позиции на Славянском, Покровском и Новопавловском направлениях. Не имея реальных успехов, русская пропаганда начала массово создавать информационные фейки. В частности, враг распространяет сгенерированные искусственным интеллектом видео, в которых заявляет о якобы захвате Покровска и других населенных пунктов.
Уничтожение логистики на юге и в Крыму
В оккупированной части Запорожской области украинские войска продолжают активно разрушать транспортные пути противника. Благодаря точным ударам беспилотников и артиллерии удалось частично разрушить немаловажный мост на трассе Ростов-Крым. Также защитники испепелили несколько российских логистических грузовиков, существенно усложнив обеспечение вражеской группировки.
Отдельное внимание Силы обороны уделяют ослаблению военного потенциала оккупантов в Крыму. Точные дальнобойные удары повредили российскую систему противовоздушной обороны и критически важные резервуары с горючим вблизи Феодосии и Керчи. Из-за этих атак на оккупированном полуострове начались серьезные перебои с электроснабжением, заставившие власти ввести графики отключений.
Напомним, Сырский раскрыл беспрецедентные изменения в тактике боевых действий, заставивших современные армии вернуться к методам прошлого века. Из-за скачка в развитии дронов обе стороны конфликта практически потеряли возможность использовать тяжелую бронетехнику для больших прорывов и вынуждены идти в штурмы ногами, как в Первую мировую.