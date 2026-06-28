Ложь о "победах" оккупантов: масштабное наступление России зашло в тупик — ISW

Войска РФ не смогли продвинуться на одном из направлений фронта / © Associated Press

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Масштабные наступательные операции оккупационной армии на нескольких участках фронта полностью остановились без территориальных достижений. Украинские военные успешно проводят жесткие контратаки и методически уничтожают враждебную логистику глубоко в тылу противника.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Остановка наступления и ложь РФ

На севере Харьковской и Сумской областей российские захватчики тщетно пытались прорвать оборону. Украинским защитникам удалось остановить врага и перейти в контрнаступление вблизи Казачьей Лопани и Земляного Яра. В то же время Силы обороны нанесли мощные удары по российскому командному пункту и составу горючего в Белгородской области.

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Похожая ситуация наблюдается и в Донецкой области, где оккупанты безрезультатно штурмовали позиции на Славянском, Покровском и Новопавловском направлениях. Не имея реальных успехов, русская пропаганда начала массово создавать информационные фейки. В частности, враг распространяет сгенерированные искусственным интеллектом видео, в которых заявляет о якобы захвате Покровска и других населенных пунктов.

Уничтожение логистики на юге и в Крыму

В оккупированной части Запорожской области украинские войска продолжают активно разрушать транспортные пути противника. Благодаря точным ударам беспилотников и артиллерии удалось частично разрушить немаловажный мост на трассе Ростов-Крым. Также защитники испепелили несколько российских логистических грузовиков, существенно усложнив обеспечение вражеской группировки.

Отдельное внимание Силы обороны уделяют ослаблению военного потенциала оккупантов в Крыму. Точные дальнобойные удары повредили российскую систему противовоздушной обороны и критически важные резервуары с горючим вблизи Феодосии и Керчи. Из-за этих атак на оккупированном полуострове начались серьезные перебои с электроснабжением, заставившие власти ввести графики отключений.

Напомним, Сырский раскрыл беспрецедентные изменения в тактике боевых действий, заставивших современные армии вернуться к методам прошлого века. Из-за скачка в развитии дронов обе стороны конфликта практически потеряли возможность использовать тяжелую бронетехнику для больших прорывов и вынуждены идти в штурмы ногами, как в Первую мировую.

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