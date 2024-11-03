"Ложь очевидна": Игнат отреагировал на заявления Безуглой

"Офис" народного депутата Марьяны Безуглой заявил, что Воздушные Силы сбивают меньше "шахедов", потому что из частей ПС и других подразделений Сил обороны многие направляют в пехоту. Но эти утверждения являются манипуляцией фактами "в стиле безуглости".

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Игнат подтвердил, что часть военнослужащих из разных родов войск действительно направляется в пехоту.

"Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен… и много, и это очень болезненно для ПС эти направления. И, конечно, это определенным образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему", – отметил спикер.

Но, по его словам, Безугла не видит или не освещает всю картину в целом.

"Объясню, почему лжет Офис Марьяны! Шахеды сбивают не только Воздушные Силы, а все Силы обороны (о чем я лично пишу в утренних сводках Воздушных Сил и вижу ВСЮ!!! картину) — это Воздушные Силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШУ, пограничники и все, кто имеет чем. Скажем, сегодня утром по результатам боевой работы, шахеды сбиты благодаря совместным усилиям ВСЕХ Сил обороны, не буду конкретизировать (не имею права)", — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что в конце концов и процент убытия "шахедов" отнюдь не уменьшился, о чем свидетельствуют ежедневные официальные отчеты.

"Объясню еще раз: вместе с шахедами уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, "из гна и палок", которое мы в сводках называем "БпЛА неустановленного типа". Их половина — они маркируются как "Локационно потерянные" Поэтому ложь о меньшем сбивают — очевидно! отправляли людей на передовую?! Посмотрите в зеркало, Марьяно, там все видно", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, накануне спикер Генштаба опроверг ложные "интерпретации" Безуглой по поводу отправки медиков "в окопы".

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