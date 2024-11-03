"Ложь очевидна": Игнат отреагировал на заявления Безуглой

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, утверждения нардепки Марьяны Безуглой об ухудшении результативности сбивания дронов не соответствуют действительности.
"Офис" народного депутата Марьяны Безуглой заявил, что Воздушные Силы сбивают меньше "шахедов", потому что из частей ПС и других подразделений Сил обороны многие направляют в пехоту. Но эти утверждения являются манипуляцией фактами "в стиле безуглости".
Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Игнат подтвердил, что часть военнослужащих из разных родов войск действительно направляется в пехоту.
"Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен… и много, и это очень болезненно для ПС эти направления. И, конечно, это определенным образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему", – отметил спикер.
Но, по его словам, Безугла не видит или не освещает всю картину в целом.
"Объясню, почему лжет Офис Марьяны! Шахеды сбивают не только Воздушные Силы, а все Силы обороны (о чем я лично пишу в утренних сводках Воздушных Сил и вижу ВСЮ!!! картину) — это Воздушные Силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШУ, пограничники и все, кто имеет чем. Скажем, сегодня утром по результатам боевой работы, шахеды сбиты благодаря совместным усилиям ВСЕХ Сил обороны, не буду конкретизировать (не имею права)", — подчеркнул Игнат.
Он добавил, что в конце концов и процент убытия "шахедов" отнюдь не уменьшился, о чем свидетельствуют ежедневные официальные отчеты.
"Объясню еще раз: вместе с шахедами уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, "из гна и палок", которое мы в сводках называем "БпЛА неустановленного типа". Их половина — они маркируются как "Локационно потерянные" Поэтому ложь о меньшем сбивают — очевидно! отправляли людей на передовую?! Посмотрите в зеркало, Марьяно, там все видно", — подытожил Юрий Игнат.
Напомним, накануне спикер Генштаба опроверг ложные "интерпретации" Безуглой по поводу отправки медиков "в окопы".
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