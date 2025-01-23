Лубинец отреагировал на очередной расстрел украинских военных армией РФ

В Сети распространяется очередное видео о предполагаемом циничном расстреле российскими военными безоружных украинских военнопленных.
Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на очередной расстрел украинских бойцов российскими оккупантами. Он подчеркнул, что Украина нуждается в справедливости и ответственности для тех, кто совершает преступления и не соблюдает никаких норм.
Об этом он написал в Telegram.
На видео оккупанты собственноручно зафиксировали собственное преступление — расстрел в спину попавших в плен шести украинских воинов. Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна.
"Расстрел каждого из попавших в плен происходит на глазах у других собратьев. При этом оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления озвучивает "Один — мой", а впоследствии видно, как он выпускает ряд шаров в спину одному из военнопленных", — написал омбудсман.
Лубинец подчеркивает: российская армия никогда не славилась достойным обращением с военнопленными.
"В очередной раз посылаю информацию об этом преступлении ООН и МККК. Этот факт должен быть зафиксирован!", — призвал омбудсман.
Как акцентирует внимание Лубинец, отсутствие ответственности превратил преступление в системность. На это нельзя закрывать глаза.
"Украина нуждается в справедливости и ответственности для тех, кто совершает преступления и не соблюдает никаких норм!", — завершил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Напомним, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времовка Волновахского района оккупанты захватили двух военнослужащих ВСУ. Появились подробности циничного преступления.
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