Лубинец предупредил о новой мошеннической схеме "обмена пленных" — подробности

Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил о новой мошеннической схеме – злоумышленники предлагают за деньги "включить" военнопленных в списки на обмен.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, злоумышленники обращаются к семьям военнопленных и предлагают за денежное вознаграждение "включить" их родных в списки на обмен или "ускорить" процесс обмена конкретного военнослужащего.

"Для этого они даже взламывают страницы должностных лиц государственных органов в социальных сетях. К сожалению, недавно мошенники сломали аккаунты работников Офиса Омбудсмана. Неблагочестивые якобы от имени этих работников присылали "просьбу" одолжить определенную сумму денег гражданам, с которыми происходило общение по их обращениям к Секретариату Уполномоченного ВР Украины по правам человека. Подчеркиваю, что работники нашего института добросовестно выполняют свои должностные обязанности в условиях военного положения и никогда не выражали заявителям каких-либо просьб, в том числе и денежного характера", — отметил Лубинец.

Напомним, в Киеве мошенники требовали с родственников военнопленных воинов ВСУ деньги (фото).

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