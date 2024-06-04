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Лубинец рассказал подробности об оккупантах, издевавшихся над пленными на Харьковщине

Лубинец рассказал подробности об оккупантах, издевавшихся над пленными на Харьковщине

Младший лейтенант РФ Алексей Киприн / Фото: Андрей Цаплиенко

В Сеть попали очередные издевательства кафиров над украинскими пленными.

Младший лейтенант РФ Алексей Киприн с позывным "Барс" и группа других оккупантов издевались над пленными военными ВСУ в Харьковской области. На попавших в Сеть кадрах россияне ведут связанных украинских военных лесом, бьют их и угрожают расстрелять.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона рассказал подробности о личности оккупанта Алексея Киприна – автора резонансного видео.

"Проводится большая работа по идентификации каждого военнослужащего российской армии. Удалось установить автора видео. Это Киприн Алексей, воюющий против Украины с 2014 года", - сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, Киприн воюет в составе группировки "Русич". Оно неоднократно отличалось жестоким обращением с военнопленными.

Младший лейтенант РФ Алексей Киприн / © Андрей Цаплиенко
Младший лейтенант РФ Алексей Киприн / Фото: Андрей Цаплиенко

"Это не редкие случаи, это система, которая существует в российской армии. К сожалению, мы видим, что почти все наши военнопленные рассказывают о случаях пыток, отсутствии надлежащих условий в плену", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Лубинец обратился с официальными письмами Международному комитету Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства российских военных над украинскими военнопленными.

OSINT-группа проекта "Пчелы" публиковала больше данных о Кипрене:

  • дата рождения оккупанта – 02.04.1992;
  • 780726406586 – индивидуальный налоговый номер;
  • Санкт-Петербург, улица Тамбасова, 24, квартира 59 – адрес.

Напомним, в ГБР рассказали о поисках виновных в прорыве армии РФ в Харьковской области.

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