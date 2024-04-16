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Лубинец рассказал, сколько гражданских заложников официально удерживает Россия

Лубинец рассказал, сколько гражданских заложников официально удерживает Россия

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Дмитрий Лубинец рассказал, сколько заложников удерживает Россия, по официальным данным.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что у Украины есть подтвержденные данные о пребывании в плену россиян 1700 гражданских заложников. По его словам, эти данные были верифицированы, в частности, Международным комитетом Красного Креста.

Об этом пишет "Укринформ".

"О верификации — я неоднократно видел цифру в 1700 человек, которые верифицированы и которых незаконно задержала страна-агрессор, именно гражданских. Эти данные мы получили после верификации МККК и, в частности, по свидетельствам освобожденных из плена, в частности (бывших, - ред.) .) военнопленных", - отметил омбудсмен.

Лубинец также добавил, что власти не могут самостоятельно создать механизм возвращения граждан Украины.

"Но мы можем это сделать все вместе. Мы должны создать механизм давления, в первую очередь международного, на РФ, чтобы, во-первых, перестали незаконно задерживаться гражданские граждане на ВОТ и параллельно – начался процесс возвращения гражданских", – сказал Лубинец.

Украина также работает над тем, чтобы был открыт коридор для гуманитарной эвакуации гражданского населения из ВОТ на территорию, контролируемую украинским правительством.

Напомним, Украина предложила обменять пленных мусульман и католиков – Россия проигнорировала инициативу.

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