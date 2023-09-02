Лубинец рассказал, сколько украинских детей уже усыновили в России

При этом имеет значение терминология, ведь усыновление и временная опека это разные понятия.

Украинские власти подтверждают, что на территории России уже усыновили 386 вывезенных из Украины детей.

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Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

"У нас подтверждены 386 детей. Установлен факт, что они были помещены в российской семье, и по ним либо началась процедура, либо завершилась процедура усыновления", — сказал Лубинец.

Он отметил, что имеет значение терминология, ведь усыновление и временная опека это разные понятия.

"Вот помните, Львова-Белова на встрече с Путиным сама заявила, что усыновила ребенка из Украины. Она сама признала, что она совершила преступление. Потому что усыновление детей стран, находящихся в состоянии международного военного конфликта, это так называется война, согласно с международным гуманитарным правом, запрещается", — сказал Лубинец.

Он отметил, что Львова-Белова после получения ордера на арест со стороны Международного уголовного суда заявила, что не усыновляла украинского ребенка, а якобы взяла под временную защиту.

"Для нас очень важны эти термины, нам очень важно устанавливать именно юридический факт, что россияне усыновляют украинских детей. Тогда это четко подпадает под признаки военного преступления геноцида, которое должно быть трактовано как военное преступление, которое совершает высшее военно-политическое руководство РФ. этим мы занимаемся", — сказал Лубинец.

Напомним, ранее сообщалось, что Путину сказал спасибо за "счастливое детство" первоклассник из разбомбленного россиянами Мариуполя.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина вернула группу детей из российского плена.

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